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10 травня 2024, 12:46

У monobank з’явилася функція дружніх «Банок»

У monobank з’явилася функція дружніх «Банок» із власним прогресом для зборів гуртом. Її анонсував співзасновник фінустанови Олег Гороховський у своєму дописі в Telegram.

У monobank з’явилася функція дружніх «Банок» із власним прогресом для зборів гуртом.

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«Останнім часом у соцмережах ви могли бачити дружні збори: це коли багато людей збирають гуртом, кожен на свою „Банку“, щоб разом скинутися на одну велику ціль. Відтепер це офіційна функція! Будь-хто може допомогти досягти цілі збору, створивши дружню „Банку“ з власним прогресом», — написав він.

Олег Гороховський також пояснив, як саме працюватиме нова функція:

  • організатор збору створює «Банку», як зазвичай;
  • ви переходите за посиланням і натискаєте «Доєднатись до збору»;
  • встановлюєте ціль і шерите власне посилання на збір;
  • гроші поступають одразу в «Банку» організатора, а ви бачите власний прогрес збору.

«Тобто тепер організаторам дружніх зборів простіше їх проводити, і не треба перейматися, чи всі друзі переказали зібране. Ба більше, якщо людині відгукнувся ваш збір, то він може стати дружнім навіть без вашої участі!» — додав співзасновник monobank.

Також він закликав оновити застосунок, щоб функція набрала обертів.

Джерело: Мінфін
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