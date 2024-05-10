В Канаді Binance оштрафували на $4,4 млн, обсяги торгів на криптобіржах скоротилися: що нового на ринку

Регулятор Канади оштрафував Binance на $4,4 мільйона за порушення AML-вимог

Центр аналізу фінансових операцій і звітів Канади (FINTRAC) оштрафував криптовалютну біржу Binance на $4,4 млн за порушення законодавства, націленого на боротьбу з відмиванням грошей.

У 2023 році регулятор перевірив компанію на предмет дотримання вимог. Під час розслідування FINTRAC виявив, що Binance не має ліцензії на роботу як іноземний сервіс із проведення грошових операцій (FMSB).

За словами FINTRAC, компанії неодноразово надавали можливість зареєструватися в ролі FMSB. Однак платформа не зробила цього в передбачені законом терміни.

Представники FINTRAC також зазначили, що компанія не надала владі Канади інформацію про транзакції з віртуальною валютою, що перевищують 10 000 канадських доларів ($7 300). Відомство нарахувало 5 902 операції такого роду, за якими біржа не передала дані.

7 травня 2024 року фінансовий регулятор офіційно оштрафував Binance Holdings Ltd за порушення AML-законодавства і роботу без ліцензії.

Хакер із вкраденими WBTC на $71 мільйон повернув жертві $152 тисячі як компенсацію

Хакер, який вкрав за допомогою методу спам-транзакцій 1155,2 WBTC, після спілкування з постраждалим користувачем повернув йому частину коштів. Зловмисник вирішив, що компенсації в 4,2% від обсягу необхідних до повернення активів буде достатньо. Про це повідомляє Incrypted.

3 травня 2024 року невідомий трейдер втратив WBTC на загальну суму $68 млн. На момент написання новини курс активу зріс, і згаданий обсяг коштів оцінюють уже в $71 млн.

Експерти Cyvers зазначили, що користувач, імовірно, став жертвою шахрайської схеми з використанням спам-транзакцій (address poisoning). Постраждалий трейдер втратив 97,65% своїх коштів, на думку аналітиків.

Жертва зажадала від хакера повернути 90% вкрадених активів, запропонувавши шахраєві залишити собі 10% як нагороду. Через деякий час зловмисник вийшов на зв’язок за допомогою повідомлення вхідних даних (IDM).

Хакер запросив Telegram-аккаунт потерпілого двічі, після чого отримав відповідь від жертви. Далі шахрай відправив трейдеру 51 ETH, що на момент передачі активу оцінювалося в $152 000.

Постраждалого така сума компенсації не влаштувала. Він заявив, що тепер «дороги назад немає» і йому доведеться зайнятися вистежуванням хакера. На думку користувача, рух коштів приведе слідчих до зловмисника і йому не вдасться сховатися.

Регулятор ЄС розгляне можливість додавання криптовалют на інвестиційний ринок

Європейське управління з цінних паперів і ринків (ESMA) проводить опитування про те, чи слід включати певні класи активів, зокрема, криптовалюти, до директиви про колективні інвестиції в цінні папери (UCITS).

UCITS — це загальноєвропейська директива, в межах якої в ЄС запускаються колективні інвестиційні фонди.

У документі сказано, що ESMA «просить зацікавлені сторони відповісти на низку запитань, щоб отримати думки про те, яким чином деякі класи активів можуть нести ризики для роздрібних інвесторів». Зокрема, мова йде і про криптовалюти.

У DLNews зазначили, що у разі схвалення останніх як класу активів, це стане кроком для ширшого доступу до криптовалют через фонди UCITS — ринку цінних паперів, що оцінюється у 12 трлн євро.

«Якщо ESMA переконається в цьому, то це останній крок на шляху до впровадження криптоактивів у Європі, потенційна зміна гри», — заявив експерт з фінансового регулювання Шон Таффі.

Обсяги торгів на криптобіржах скоротилися вперше за сім місяців

Сукупний обсяг спотових і деривативних криптовалютних ринків у квітні впав на 43,8% — до $6,58 трлн після рекорду в березні ($9,12 трлн). Такі дані навели в CCData.

Позитивна динаміка перервалася через шість місяців.

Експерти пояснили перелом тренду ескалацією геополітичної напруженості та уповільненням припливу коштів у спотові ETF. Також оптимізм підірвало зменшення ймовірності пом’якшення політики ФРС цього року.

Оборот криптодеривативів знизився на 47,7%, до $4,57 трлн; спотових контрактів — на 32,6%, до $2,01 трлн.

Частка Binance скоротилася на 2,41%, до 41,5%, зокрема на спотовому ринку — на 3,69%, до 33,8% ($679 млрд).

Посилити свої позиції вдалося Gate.io, BitMart, BitGet, WhiteBit, HTX і Bybit.