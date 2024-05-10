Найбільший банк Німеччини вирішив дослідити історію прив'язки різних валют до інших активів за 224 роки. Про це повідомляє пресслужба Deutsche Bank.
10 травня 2024, 12:10
Deutsche Bank дослідив історію «стейблкоїнів» з 1800 року
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Аналітики дійшли висновку, що лише 14% таких валют вижили, а 49% проіснували 8−10 років. У досліджені врахували 334 «стейблкоїнів».
Такий аналіз було зроблено на тлі популярності цифрових стейблкоїнів та існування великих ризиків, які з ними пов'язані.
Дослідження показало, що успішні прив'язані валюти мали лише три особливості, яких не вистачало невдалим проєктам — надійність, резервне забезпечення та жорсткий контроль системи.
Джерело: Мінфін
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