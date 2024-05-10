Суд залишив Насірова під вартою, але знизив заставу на 10 мільйонів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 травня 2024, 11:38

Суд залишив Насірова під вартою, але знизив заставу на 10 мільйонів

Судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС) частково задовольнили клопотання прокурора про продовження терміну тримання під вартою ексголови Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова. Про це повідомляє Центр протидії корупції з посиланням на підсумки судового засідання.

Судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС) частково задовольнили клопотання прокурора про продовження терміну тримання під вартою ексголови Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова.
Фото: telegraf.com.ua

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зменшення застави

Також судді частково задовольнили клопотання захисників про зміну запобіжного заходу і замість встановлених раніше 65 млн грн застави тепер Насіров може внести 55 млн грн.

В разі внесення цих коштів, Насіров змушений буде дотримуватись низки обов’язків, зокрема, здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.

Захист Насірова просив визначити заставу у розмірі 22 млн грн. Дружина Насірова раніше вже внесла ці кошти на депозитний рахунок ВАКС.

За словами адвокатів, це максимально можлива сума, яку родина може внести у якості застави, хоча до цього захист так казав і про внесені дружиною 10 млн грн.

Крім того, захист зазначив, що у справі вже дослідили половину доказів обвинувачення, тому ризики значно зменшилися.

За словами Насірова та його захисників, в нього нібито є проблеми зі здоров’ям, а в СІЗО не можуть забезпечити належний рівень медичної допомоги. Також захист зазначив, що в СІЗО неможливо забезпечити безпеку Насірова під час обстрілів, бо там немає укриття.

Загалом, Насіров перебуває під вартою вже півтора року. В жовтні 2022 року його взяли під варту із заставою у 523 млн грн. З того часу запобіжний захід неодноразово продовжувався, але заставу зменшили уже майже вдесятеро.

Читайте також: Хабар на 722 мільйони. НАБУ завершило розслідування проти ексголови податкової Насірова

Нагадаємо

Дії колишнього очільника ДФС України кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України, його радника — за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2015 — 2016 років очільник ДФС України одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
orest frank
orest frank
10 травня 2024, 12:41
#
Актив здешевшав?🤔
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами