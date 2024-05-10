Суд залишив Насірова під вартою, але знизив заставу на 10 мільйонів

Судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС) частково задовольнили клопотання прокурора про продовження терміну тримання під вартою ексголови Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова. Про це повідомляє Центр протидії корупції з посиланням на підсумки судового засідання.

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Зменшення застави

Також судді частково задовольнили клопотання захисників про зміну запобіжного заходу і замість встановлених раніше 65 млн грн застави тепер Насіров може внести 55 млн грн.

В разі внесення цих коштів, Насіров змушений буде дотримуватись низки обов’язків, зокрема, здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.

Захист Насірова просив визначити заставу у розмірі 22 млн грн. Дружина Насірова раніше вже внесла ці кошти на депозитний рахунок ВАКС.

За словами адвокатів, це максимально можлива сума, яку родина може внести у якості застави, хоча до цього захист так казав і про внесені дружиною 10 млн грн.

Крім того, захист зазначив, що у справі вже дослідили половину доказів обвинувачення, тому ризики значно зменшилися.

За словами Насірова та його захисників, в нього нібито є проблеми зі здоров’ям, а в СІЗО не можуть забезпечити належний рівень медичної допомоги. Також захист зазначив, що в СІЗО неможливо забезпечити безпеку Насірова під час обстрілів, бо там немає укриття.

Загалом, Насіров перебуває під вартою вже півтора року. В жовтні 2022 року його взяли під варту із заставою у 523 млн грн. З того часу запобіжний захід неодноразово продовжувався, але заставу зменшили уже майже вдесятеро.

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Нагадаємо

Дії колишнього очільника ДФС України кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України, його радника — за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2015 — 2016 років очільник ДФС України одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн.