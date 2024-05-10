OpenAI представить пошуковик на основі ШІ

Компанія OpenAI планує анонсувати свій пошуковик на основі штучного інтелекту в понеділок 13 травня, підвищуючи ставки в конкурентній боротьбі з Google. Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

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Пошуковий продукт OpenAI є розширенням флагманського продукту ChatGPT та дозволяє ChatGPT отримувати інформацію напряму з інтернету.

«Оглядачі вже давно називають ChatGPT альтернативою для збору інформації в інтернеті, хоча йому важко надавати точну інформацію в режимі реального часу. Раніше OpenAI інтегрувала його з Bing від Microsoft для платних передплатників», — йдеться в повідомленні.