Курс валют на 10 травня: долар у банках додав 8 копійок, євро — 11 копійок

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився. Євро додало 5 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,40−39,92 грн. Євро купують за 42,40 грн, а продають за 43,00 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,85−39,95, євро — 42,90−43,10 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 39,66−39,70 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,74−42,77 грн/євро.

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