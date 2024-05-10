У п'ятницю на готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу.
10 травня 2024, 10:27
Курс валют на 10 травня: долар у банках додав 8 копійок, євро — 11 копійок
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках не змінився. Євро додало 5 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,40−39,92 грн. Євро купують за 42,40 грн, а продають за 43,00 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,85−39,95, євро — 42,90−43,10 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 39,66−39,70 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,74−42,77 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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