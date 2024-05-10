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10 травня 2024, 9:46

Ціна на нафту досягла тижневого максимуму

В п'ятницю, 10 травня, ціна на нафту досягла тижневого максимуму через зростання попиту та занепокоєння на Близькому Сході. Про це повідомляє Reuters.

В п'ятницю, 10 травня, ціна на нафту досягла тижневого максимуму через зростання попиту та занепокоєння на Близькому Сході.
Фото: pixabay.com

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Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 58 центів, або на 0,6%, до $84,41 за барель. Тижневий приріст сягнув 1,7%.

Американська нафта марки West Texas Intermediate теж подорожчала на 58 центів, або на 0,7%, до $79,84, що означає тижневий приріст на 2,2%.

Причини зростання цін на нафту

Падіння запасів сирої нафти в США, викликане збільшенням кількості нафтопереробних заводів, збіглося з даними, опублікованими в четвер, які показали, що імпорт нафти Китаєм у квітні був вищим, ніж минулого року, завдяки ознакам покращення торгової активності.

Крім того, переговори щодо припинення бойових дій між Ізраїлем і ХАМАС не дали жодних результатів, зберігаючи побоювання щодо потенційних перебоїв з постачанням на Близькому Сході.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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