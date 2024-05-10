Держмитниця з початку року виявила порушень митних правил на 6 мільярдів. За рік сума зросла у 3,5 раза

Протягом січня-квітня 2024 року митниці Державної митної служби України виявили 3 275 порушень митних правил на суму 6 млрд грн. Вартісний показник збільшився майже в 3,5 раза порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Про це повідомляє пресслужба Держмитниці.

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У 965 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму майже 104 млн гривень. Зокрема:

промислових товарів на суму майже 50 млн грн;

продовольчих товарів на суму понад 23 млн грн;

транспортних засобів на суму 29 млн грн;

валюти на суму 1,5 млн грн.

У 1160 справах про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митницями застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 28 млн грн, стягнуто штрафів на суму 31 млн грн.

На розгляд до суду митницями передано 1623 справи про порушення митних правил на суму 4,5 млрд грн. У 1613 справах, у тому числі заведених у попередні періоди, судом прийняті рішення про накладення стягнень у вигляді штрафу та конфіскації на загальну суму 540 млн грн (конфіскація — 243 млн грн, штрафи — 297 млн грн).