Минулої доби українські захисники ліквідували ще 980 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 479 710 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
10 травня 2024, 8:26
Втрати ворога за 9 травня: 980 російських окупантів, 5 танків та 51 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 479710 (+980) осіб,
- танків — 7434 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 14313 (+32) од,
- артилерійських систем — 12387 (+47) од,
- РСЗВ — 1062 (+4) од,
- засоби ППО — 795 (+2) од,
- літаків — 349 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9826 (+51),
- крилаті ракети — 2192 (+0),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 16691 (+73) од,
- спеціальна техніка — 2031 (+4).
Джерело: Мінфін
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