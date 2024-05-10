Національний банк України встановив на 10 травня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 39,55 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 17 копійок.
10 травня 2024, 8:01
Офіційний курс: НБУ знизив гривню на 17 копійок
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Валютний ринок
НБУ на 10 травня встановив офіційний курс євро на рівні 42,43 грн. Європейська валюта подорожчала на 12 копійок.
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Джерело: Мінфін
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