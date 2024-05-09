До закриття міжбанку курс долара зріс на 28 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 41 копійку у купівлі та продажу.
9 травня 2024, 17:36
Курс валют на вечір 9 травня: євро та долар різко пішли вгору на міжбанку
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Відкриття 9 травня
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Закриття 9 травня
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Зміни
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39,38/39,42
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39,66/39,70
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28/28
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42,29/42,32
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42,70/42,73
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41/41
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,35−39,84 грн. Євро купують за 42,30 грн, а продають за 42,89 грн.
В обмінниках долар торгується за 39,85−39,95, євро — 42,85−43,00 грн.
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Джерело: Мінфін
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