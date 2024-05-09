Курс валют на вечір 9 травня: євро та долар різко пішли вгору на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара зріс на 28 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 41 копійку у купівлі та продажу.

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Валюта Відкриття 9 травня Закриття 9 травня Зміни долар 39,38/39,42 39,66/39,70 28/28 євро 42,29/42,32 42,70/42,73 41/41

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,35−39,84 грн. Євро купують за 42,30 грн, а продають за 42,89 грн.

В обмінниках долар торгується за 39,85−39,95, євро — 42,85−43,00 грн.

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