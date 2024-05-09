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9 травня 2024, 15:57

Заснований українцями стартап Rentberry купує збанкрутілу компанію WeWork за $600 мільйонів

Заснований українцями стартап Rentberry готується придбати збанкрутілу компанію WeWork. ЇЇ 100% бізнесу оцінили в $550−650 млн, але точну суму буде відомо після комплексної перевірки. Про свої наміри компанія повідомила AIN.UA.

Заснований українцями стартап Rentberry готується придбати збанкрутілу компанію WeWork.
Фото: inventure.com.ua

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Покупцем стане або Rentberry, або їхня дочірня компанія, створена для звершення транзакції. Для придбання, разом зі своїм капіталом, залучать кошти партнерських венчурних фондів.

Покупець не бере на себе жодних боргових зобов'язань і не отримує залишків готівки WeWork.

«Наша попередня оцінка припускає, що компанія (WeWork, — ред.) отримає на момент закриття угоди нормалізований та належний рівень оборотного капіталу. Не буде жодних суттєвих зобов'язань, крім тих, що відображені у річній фінансовій звітності або виникли в ході звичайної господарської діяльності з дати останньої річної фінансової звітності», — йдеться в повідомленні.

У Rentberry заявляють про готовність «негайно» почати комплексну перевірку, яка включатиме комерційні, бухгалтерські, податкові, юридичні, страхові, операційні, кадрові, фінансові та інші питання, а також питання, пов'язані з нерухомістю.

Після цього може відбутися угода.

Rentberry очікують, що зможуть завершити перевірку та підготовку документації протягом 60 днів.

WeWork

WeWork — американська компанія, що забезпечує спільний робочий простір для фрілансерів, працівників стартапів, малого бізнесу та великих корпорацій.

WeWork також займалася проєктуванням та будівництвом фізичних і віртуальних коворкінг-просторів і надавала офісні послуги для окремих підприємців та цілих компаній.

WeWork подала на банкрутство в листопаді 2023 року. До цього вона вважалася одним із найуспішніших «єдинорогів», досягнувши оцінки в $47 млрд, але після скандалів довкола колишнього CEO Адама Ньюмана акції компанії впали приблизно на 96%.

Rentberry

Rentberry, Inc. — міжнародна компанія з довгострокової оренди житла, що базується в Києві. Компанію у 2015 році заснували Олексій Любінський та Лілія Остапчук.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Три літри
Три літри
9 травня 2024, 15:59
#
Якщо компанія купує щось за 600 міліонів — вона не стартап.

Так само дати заснування компанії 2015. Їй вже 9 років. Ви дитину в 9 років називаєте немовлям?
+
0
BrutForce
BrutForce
9 травня 2024, 17:32
#
Стартап лише темпами росту, а не віком визначається. І стартапи бувають з куди більшими грошима від інвесторів на придбання інших компаній з ринку.
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