Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1300 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 478 730 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
9 травня 2024, 8:10
Втрати ворога за 8 травня: 1300 російських окупантів, 11 танків, 41 ракета та 47 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 478730 (+1300) осіб,
- танків — 7429 (+11) од,
- бойових броньованих машин — 14281 (+35) од,
- артилерійських систем — 12340 (+23) од,
- РСЗВ — 1058 (+1) од,
- засоби ППО — 793 (+1) од,
- літаків — 349 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9775 (+47),
- крилаті ракети — 2192 (+41),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 16618 (+69) од,
- спеціальна техніка — 2027 (+8)
Джерело: Мінфін
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