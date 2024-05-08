Минулої доби українські захисники ліквідували ще 970 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 477 430 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
8 травня 2024, 8:20
Втрати ворога за 7 травня: 970 російських окупантів, 13 танків та 11 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 477430 (+970) осіб,
- танків — 7418 (+13) од,
- бойових броньованих машин — 14246 (+19) од,
- артилерійських систем — 12317 (+30) од,
- РСЗВ — 1057 (+0) од,
- засоби ППО — 792 (+0) од,
- літаків — 349 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9728 (+11),
- крилаті ракети — 2151 (+2),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 16549 (+40) од,
- спеціальна техніка — 2019 (+2)
Джерело: Мінфін
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