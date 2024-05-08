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8 травня 2024, 8:10

Попит на послуги monobank зростає. Які банки обирають українські фрилансери

Серед українських фрилансерів зростає попит на послуги мобільного банку monobank, натомість популярність державного Приватбанку падає. Про це пише Finance.ua з посиланням на український сервіс фрилансу Freelancehunt.

Серед українських фрилансерів зростає попит на послуги мобільного банку monobank, натомість популярність державного Приватбанку падає.
Фото:depositphotos

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Зростання попиту

«Експерти помітили стрімке зростання популярності monobank з початком 2024: за перші 3 місяці цього року показники збільшились із 41,54% до 44,18% проти минулого року. Натомість популярність Приватбанку падає: у 2023 році йому віддавали перевагу 49,62% користувачів, а вже у 2024 — тільки 45,6%», — сказано в дослідженні.

«Молоде покоління завжди більш відкрите до інновацій і чогось нового, тому наша перевага в цьому сегменті є логічною. Я вважаю, що користуючись monobank, ви автоматично стаєте ''молодшими'', оскільки ми — про позитивні емоції, а вони, як відомо, сильно впливають на наш загальний майндсет. Щоб утримати лідерство у молодіжному сегменті, обов’язкова вимога — не зупинятися, продовжувати дивувати та радувати клієнтів. Плануємо утримувати його завжди. Дівчатка 35−44, ви всі виглядаєте на 18 — приходьте до нас!», — коментує дані співзасновник monobank Олег Гороховський.

Більше прихильників отримують й інші банки:

Експерти вирішили також дізнатися, які вікові групи надають перевагу тому чи тому банку.

Так, «прихильників» monobank віком 18−24 років набагато більше як серед жінок, так і серед чоловіків. Майже порівну розділилися показники у чоловіків вікової категорії 25−34 років.

Більшість (58,2%) жінок віком 35−44 роки віддають перевагу Приватбанку. Водночас у чоловіків ситуація майже така сама — трохи менше половини (45%) обирає цей банк як основну платформу для фінансових операцій. Аудиторія віком 45+, незалежно від гендеру, також вибирає Приватбанк — 62,85% чоловіків та 56,3% жінок.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Три літри
Три літри
8 травня 2024, 9:27
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В тікоту гуляє короткий ролік якій пояснює чому так:
* Монобанк — жодних комісій
* Приватбанк — дай 10 гривень, дай 100 гривень.

Ну і те що показує діаграма: люди що мають пенсійну картку дуже неохоче змінюють банк. Навіть при тому що поточний банк створює їм проблеми.
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Genna Smatko
Genna Smatko
8 травня 2024, 10:26
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Конечно если раз в год лишать лицензии какйю-то плат’жную систему то скоро останется два банка приват и моно.
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