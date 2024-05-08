Попит на послуги monobank зростає. Які банки обирають українські фрилансери

Серед українських фрилансерів зростає попит на послуги мобільного банку monobank , натомість популярність державного Приватбанку падає. Про це пише Finance.ua з посиланням на український сервіс фрилансу Freelancehunt.

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Зростання попиту

«Експерти помітили стрімке зростання популярності monobank з початком 2024: за перші 3 місяці цього року показники збільшились із 41,54% до 44,18% проти минулого року. Натомість популярність Приватбанку падає: у 2023 році йому віддавали перевагу 49,62% користувачів, а вже у 2024 — тільки 45,6%», — сказано в дослідженні.

«Молоде покоління завжди більш відкрите до інновацій і чогось нового, тому наша перевага в цьому сегменті є логічною. Я вважаю, що користуючись monobank, ви автоматично стаєте ''молодшими'', оскільки ми — про позитивні емоції, а вони, як відомо, сильно впливають на наш загальний майндсет. Щоб утримати лідерство у молодіжному сегменті, обов’язкова вимога — не зупинятися, продовжувати дивувати та радувати клієнтів. Плануємо утримувати його завжди. Дівчатка 35−44, ви всі виглядаєте на 18 — приходьте до нас!», — коментує дані співзасновник monobank Олег Гороховський.

Більше прихильників отримують й інші банки:

ПУМБ вибрали 2,25% фрилансерів у 2024 році;

Абанк — 2,19%;

Райффайзен Банк — 1,49%.

Експерти вирішили також дізнатися, які вікові групи надають перевагу тому чи тому банку.

Так, «прихильників» monobank віком 18−24 років набагато більше як серед жінок, так і серед чоловіків. Майже порівну розділилися показники у чоловіків вікової категорії 25−34 років.

Більшість (58,2%) жінок віком 35−44 роки віддають перевагу Приватбанку. Водночас у чоловіків ситуація майже така сама — трохи менше половини (45%) обирає цей банк як основну платформу для фінансових операцій. Аудиторія віком 45+, незалежно від гендеру, також вибирає Приватбанк — 62,85% чоловіків та 56,3% жінок.