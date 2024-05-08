Morgan Stanley: економіка США поки що не здійснила «посадку», ні «жорстку», ні «м'яку»

В інвестиційному банку Morgan Stanley впевнені: судячи з останніх макроекономічних даних, американська економіка поки що не здійснила «посадку», ні «жорстку», ні «м'яку», пише Business Insider.

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Рекомендації інвесторам

Інвесторам у таких умовах банк порекомендував вкладати кошти у так звані захисні активи, на кшталт споживчих товарів та комунальних послуг.

Щоб зрозуміти, який буде наступний крок за ставкою ФРС, потрібно орієнтуватися на економічні умови, коли 15 травня вийде звіт із індексу споживчих цін (CPI).

Аналітики Morgan Stanley заявили про сильну неоднозначність макроекономічних даних, які одночасно натякають як на сценарій «м'якої» посадки, так і на сценарій відсутності будь-якої «посадки».

Найважливішим буде цінова реакція ринку на звіт CPI, яка буде навіть більш важливою, ніж самі дані, враховуючи, наскільки вплив цін вплинув на настрої інвесторів.