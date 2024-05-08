Детінізація торгівлі. Гетманцев заявив, що в Україні зростає кількість виданих чеків

З початку 2024 року кількість виданих чеків зросла майже на 4 млн грн у середньому за день — з 22,5 млн у січні до 26,2 млн у квітні. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Детінізація

«Новини стабільно позитивні. Кількість чеків невпинно збільшується, — торгівля детінізується. Відповідно зростають податки на армію», — написав парламентар.

Також середній виторг за день зріс з 11,12 млрд грн у березні до 11,54 млрд грн у квітні.

«Дякую, що вимагаєте чеки й повідомляєте про тих, хто чеки не видає. Це ваш внесок у перемогу над тінню та корупцією», — наголосив Гетманцев.

Нагадаємо

У березні 2024 року в Україні видано рекордну за всю історію кількість фіскальних чеків: 774,87 мільйона штук. Гетманцев вважає, що це є наслідком введення обов’язку роботи з реєстраторами розрахункових операцій (РРО) та штрафів за їх невикористання.