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8 травня 2024, 9:13

Детінізація торгівлі. Гетманцев заявив, що в Україні зростає кількість виданих чеків

З початку 2024 року кількість виданих чеків зросла майже на 4 млн грн у середньому за день — з 22,5 млн у січні до 26,2 млн у квітні. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

З початку 2024 року кількість виданих чеків зросла майже на 4 млн грн у середньому за день — з 22,5 млн у січні до 26,2 млн у квітні.

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Детінізація

«Новини стабільно позитивні. Кількість чеків невпинно збільшується, — торгівля детінізується. Відповідно зростають податки на армію», — написав парламентар.

Також середній виторг за день зріс з 11,12 млрд грн у березні до 11,54 млрд грн у квітні.

«Дякую, що вимагаєте чеки й повідомляєте про тих, хто чеки не видає. Це ваш внесок у перемогу над тінню та корупцією», — наголосив Гетманцев.

Нагадаємо

У березні 2024 року в Україні видано рекордну за всю історію кількість фіскальних чеків: 774,87 мільйона штук. Гетманцев вважає, що це є наслідком введення обов’язку роботи з реєстраторами розрахункових операцій (РРО) та штрафів за їх невикористання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
financialGenius
financialGenius
8 травня 2024, 10:48
#
Смешно смешно … так когда не выдавали фискальные чеки, а квитанцию давали, после клали выручку на рс, они учитывали эти квитанции или сколько выручки внесли в своем не доанализе? Главное отчитаться какой молодец и искусственно манипулировать статистикой ) но умных людей не так и просто провести или даже тех кто школу окончил … для кого эта лапша только?
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0
orest frank
orest frank
8 травня 2024, 11:02
#
АТБ… кількість продукціїї в одному чеку на акційний товар не більше 12 одиниць… беру хлопцям енергетики… пробили на ПЯТЬ чеків… Сільпо — та ж сама фігня.

Гетьманцеве — яке ж воно «лять ска кончене пі дрило — озвучка недолугих потуг невігласів.
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0
Єва Бикова
Єва Бикова
8 травня 2024, 11:20
#
І це у воєнний час кількість чеків зростає. Скільки ж було б цих чеків у нашому мирному життя.
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