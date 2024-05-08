Українці цьогоріч сплатили 12,9 мільйона гривень добровільних внесків на пенсійне страхування

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Добровільні платежі

Від початку 2024 року станом на 1 травня у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування здійснено 5 921 добровільних платежів на загальну суму 12,9 млн грн. Понад половина платежів (54%) здійснені в розмірі мінімального страхового внеску — 1 760 грн.