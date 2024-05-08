У січні — квітні 2024 року у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування надійшло 12,9 млн грн добровільних внесків. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.
8 травня 2024, 8:46
Українці цьогоріч сплатили 12,9 мільйона гривень добровільних внесків на пенсійне страхування
►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Добровільні платежі
Від початку 2024 року станом на 1 травня у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування здійснено 5 921 добровільних платежів на загальну суму 12,9 млн грн. Понад половина платежів (54%) здійснені в розмірі мінімального страхового внеску — 1 760 грн.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 1