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8 травня 2024, 8:46

Українці цьогоріч сплатили 12,9 мільйона гривень добровільних внесків на пенсійне страхування

У січні — квітні 2024 року у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування надійшло 12,9 млн грн добровільних внесків. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

У січні — квітні 2024 року у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування надійшло 12,9 млн грн добровільних внесків.
Фото:depositphotos

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Добровільні платежі

Від початку 2024 року станом на 1 травня у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування здійснено 5 921 добровільних платежів на загальну суму 12,9 млн грн. Понад половина платежів (54%) здійснені в розмірі мінімального страхового внеску — 1 760 грн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
8 травня 2024, 10:23
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А чому воно називається добровільні внески якщо вони більш примусові. Добровільно я би їм *** не дав би пососати.
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