Стрімер у Skyrim купив жилет за $15 000, щоб відчувати біль свого героя у VR

GingasVR — активна любителька відеоігор і стрімерка, що працює на таких платформах, як Youtube, Twitch і TikTok. Нещодавно вона придбала VR-обладнання на суму $15,000, щоб отримати абсолютно новий ігровий досвід. Її задумка полягала в наступному: за допомогою VR-жилета вона зможе відчути всю шкоду, отриману персонажем.

Стандартні умови гри здалися стрімерці занадто нудними. Їй не сподобалося, що, якими б напруженими не були обставини, сам гравець завжди перебуває в безпеці. На її думку, набагато цікавіше грати, коли наслідки ухвалених рішень стосуються не тільки персонажа, а й користувача перед монітором.

5thScape — проєкт, який допомагає зануритися у VR і заробити на криптовалюті

Загалом GingasVR витратила понад $15,000 на купівлю модів і апаратури. Спочатку вона придбала VR-шолом HTC Vive і додала до нього кілька трекерів. Це було необхідно для поліпшеної передачі рухів усередині ігрового світу.

Також до набору увійшов особливий жилет із вібродатчиками й вентиляторами, які допомагають гравцеві відчути подув вітру і температуру ігрового середовища.

Як повідомляє сама GingasVR, з усією цією апаратурою вона може повністю зосередитися на відчуттях персонажа. Наприклад, у битві з вогняним драконом вона відчуває удари струмом. Плюс, вона відчуває втому і періодично робить привали, щоб перевести дух. Також стрімерка впровадила в систему ChatGPT NPC. Ця технологія дозволяє другорядним персонажам у грі реагувати на дії стрімерки і підтримувати діалог.

Однак зовсім не обов'язково витрачати $15 тис., щоб отримати подібний ігровий досвід. За допомогою 5thScape кожен користувач здатний зануритися у VR-простір за значно менші гроші. Наприклад, щоб отримати доступ до функцій інноваційної платформи, достатньо купити токен $5SCAPE на пресейлі. Зараз проходить його 5-й етап, а вартість монети становить лише $0,00327.

Проєкт пропонує різноманітний доступ до VR-матеріалів. Серед них: ігри, фільми, освітній контент і навіть спеціальні пристрої.

Стартап побудований так, що всі власники $5SCAPE отримують доступ до найрізноманітніших змагань. Наприклад, у форматі гри користувачі можуть брати участь у боях із Cage Conquest, перегонах Thrust Hunter, футбольних матчах Immersive Kickoff тощо.

Сама ж платформа пропонує безліч варіантів використання монети. По-перше, її наявність надасть довічний безплатний доступ до контенту. По-друге, пропонує спеціальні функції та внутрішньоігрові предмети. Також з її допомогою можна відкрити ранній доступ до преміумфункцій і матеріалів.

Водночас 5thScape примітний ще й тим, що у проєкту є власна лінійка VR-апаратури. До неї входять окуляри VR Ultra Headset з точною передачею рухів і ергономічним комфортом. З їхньою допомогою можна ефективно навчатися, дивитися фільми та занурюватися у світ відеоігор. На додаток до цього гаджета компанія випускає комп'ютерне крісло — Swiftscape VR Chair.

Переваги:

об'єднання VR і криптоіндустрії;

широкий вибір матеріалів;

у ком'юніті — понад 32 тис. людей.

Перейти на сайт 5THSCAPE

Висновок

Наразі VR — це одна з найперспективніших сфер. Особливо якщо йдеться про її токенізацію. Впровадження блокчейну в цей сегмент дасть змогу відкрити нові можливості як для самих розробників, так і для інвесторів. Перші зможуть створювати нові інтерактивні та корисні проєкти. Другі ж отримають додатковий ресурс для захопливого заробітку.

Однак слід пам'ятати, що будь-які інвестиції в криптовалюти — це процес, який вимагає від трейдера уважності та обережності.