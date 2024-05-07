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7 травня 2024, 18:05

ЄЦБ розіслав листи всім банкам Європи, які досі працюють в росії

Головний виконавчий директор італійського UniCredit банку, Андреа Орсель заявив, що листи із закликом від ЄЦБ скоротити бізнес в рф отримали ймовірно усі банки, що продовжують працювати в росії. Про це повідомляє Bloomberg.

Головний виконавчий директор італійського UniCredit банку, Андреа Орсель заявив, що листи із закликом від ЄЦБ скоротити бізнес в рф отримали ймовірно усі банки, що продовжують працювати в росії.

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UniCredit був одним з банків ЄС, який отримав листа від Європейського центрального банку із закликом скоротити свій бізнес в росії. Минулого місяця Raiffeisen Bank International AG повідомив про заклики від ЄБР скоротити бізнес австрійського банку в росії.

«Кожен банк в Європі, який має будь-який вплив на росію, ймовірно, отримав листа від ЄЦБ», — заявив у вівторок головний виконавчий директор UniCredit Андреа Орсель. Він відмовився коментувати конкретно UniCredit.

UniCredit поки що уникає повномасштабного виходу з росії. У банку заявили, що стратегія відповідає очікуванням регуляторів і що він продовжує реалізацію плану зі скорочення російських транскордонних ризиків до нуля до кінця наступного року.

Італійський банк працює в росії через свою дочірню компанію АТ «ЮніКредит Банк», яка пропонує послуги корпоративним та приватним клієнтам. У ньому працює близько 3 100 співробітників, у 50 відділеннях. З початком війни міланський банк відклав кошти на випадок дефолту в росії.

Джерело: Мінфін
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