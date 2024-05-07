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7 травня 2024, 15:38

70% венчурних інвестицій у світі припадають на ШІ та «чисті» технології — дослідження

Попри загальне зниження глобальних інвестицій венчурного капіталу, чисті технології (Cleantech) та штучний інтелект (ШІ) стали найбільш привабливими секторами для інвесторів, сім з десяти найбільших угод кварталу припадають саме на ці дві галузі. Про це йдеться у звіті Venture Pulse від KPMG Private Enterprise.

Попри загальне зниження глобальних інвестицій венчурного капіталу, чисті технології (Cleantech) та штучний інтелект (ШІ) стали найбільш привабливими секторами для інвесторів, сім з десяти найбільших угод кварталу припадають саме на ці дві галузі.

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У першому кварталі 2024 року глобальні інвестиції венчурного капіталу склали лише $75,9 млрд, що є найнижчим показником за останні майже п'ять років.

Попри реалізацію двох мегаугод, кожна з яких перевищила $4 мільярди, загальний тренд свідчить про обережність інвесторів у контексті висхідної невизначеності на ринку.

«Винятки з загального тренду спаду інвестицій були в секторах чистих технологій (Cleantech) та ШІ, які привернули значні інвестиції. Сім з десяти найбільших угод кварталу припадають саме на ці дві галузі», — йдеться в повідомленні.

У першому кварталі цього року виділилися великі угоди, як-от інвестиція $4 млрд в американську компанію Anthropic та значні інвестиції в YueZhiAnMian (Китай), Figure AI, Lambda (обидві — США), MiniMax AI (Китай) та Mistral AI (Франція).

Крім того, за перші три місяці 2024 року світ побачив появу відразу десяти нових єдинорогів — стартапів, чия вартість перевищила мільярд доларів, причому кожен із них базується на технологіях ШІ.

Більшість із цих компаній розташовані у США, включаючи Celestial AI, Together AI, Perplexity, Io.net, Figna AI та ElevenLabs. Також у Китаї (YueZhiAnMian та Miotec), Франції (Mistral) та Індії (Kruti) з'явилися свої єдинороги у сфері ШІ.

Згідно зі звітом продовжує зростати інтерес до технологій у сфері оборони та безпеки, що стимулюється посиленням глобальних геополітичних напружень. Особливо актуальними стають такі галузі, як технології дронів, супутникові та програмні рішення.

Джерело: Мінфін
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