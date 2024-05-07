Йоахім Нагель, президент Бундесбанку та член ЄЦБ заявив, що центральні банки повинні прискорити впровадження цифрової валюти, щоб залишатися життєздатними. Про це пише Bloomberg.
7 травня 2024, 14:13
Президент Бундесбанку закликав центробанки ЄС якнайшвидше запровадити цифрову валюту
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Нагель висловив занепокоєння з приводу невизначеного майбутнього, з яким стикаються центральні банки. Він відзначив значний зсув у перспективі.
«Якби ви запитали мене 20 років тому, чи можна зруйнувати бізнес-модель центрального банку, я б відповів, що ні. Зараз я вже не такий впевнений», — заявив він.
Нагель наголосив на необхідності для центральних банків адаптуватися до нових умов. Президент Бундесбанку підкреслив важливість швидких дій у зв’язку зі зменшенням привабливості фізичної валюти.
Наразі ЄЦБ перебуває в процесі розробки цифрової версії євро, і планує завершити проєкт до жовтня 2025 року.
Джерело: Мінфін
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