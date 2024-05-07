Нафтогаз торік отримав понад 23 мільярди гривень прибутку

У 2023 році Група Нафтогаз отримала 23,1 млрд грн прибутку проти збитку 79,1 млрд грн за підсумками 2022 року. Про це повідомляє пресслужба Групи .

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Прибутки Нафтогазу

«Чистий консолідований прибуток Групи Нафтогаз у 2023 році становив 23,1 млрд грн проти збитку 79,1 млрд у 2022 році. Про це свідчить консолідована фінансова звітність, що була перевірена міжнародним незалежним аудитором та схвалена наглядовою радою компанії 3 травня 2024 року», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основою прибутковості за бізнес-напрямами стали значно кращі фінансові результати підприємств Групи.

Планується, що більша частина чистого консолідованого прибутку Групи Нафтогаз, що належить акціонерам компанії, буде спрямована на сплату дивідендів державі.