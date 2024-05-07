Найнижчий показник за останні 5 років: глобальні інвестиції венчурного капіталу склали лише $75,9 мільярдів

За останні роки ринок венчурних інвестицій зіштовхнувся зі значним спадом, згідно з останнім звітом Venture Pulse від KPMG Private Enterprise. У першому кварталі 2024 року глобальні інвестиції венчурного капіталу склали лише $75,9 мільярдів, що є найнижчим показником за останні майже п'ять років.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Америка утримує лідерство венчурних інвестицій

У першому кварталі 2024 року венчурні інвестиції в Америці значно випередили інші регіони світу, зосередивши на собі левову частку глобальних капіталовкладень у цій

сфері.

Загальна сума інвестицій у Північній та Південній Америці склала $38,2 мільярдів, розподілених по 3 205 угодах, де основна частка припала на Сполучені Штати ($36,6 мільярдів за 2 882 угодами).

Найбільші інвестиції отримали компанії Anthropic ($4 мільярди), Ascend Elements ($704 мільйони), Figure AI ($675 мільйонів), Areteia Therapeutic ($425 мільйонів) та Mirador Therapeutics ($400 мільйонів).

На тлі глобальної конкуренції, Азія залишалася на другому місці з $18,9 мільярдів з 2 305 угодами, водночас Європа продемонструвала зростання до $17,9 мільярдів завдяки кільком масштабним інвестиціям у високотехнологічні проєкти.

Найбільшою у Європі стала угода на суму $5.2 мільярдів доларів США зі шведською компанією H2 Green Steel.

Секторальні акценти: «чисті» технології та штучний інтелект (АІ)

Винятки з загального тренду спаду інвестицій були в секторах чистих технологій (Cleantech) та штучного інтелекту (AI), які привернули значні інвестиції. Сім з десяти найбільших угод кварталу припадають саме на ці дві галузі.

Штучний інтелект залишається ключовим рушієм венчурних інвестицій на глобальному рівні.

В першому кварталі 2024 року виділилися великі угоди, як-от інвестиція $4 мільярди в американську компанію Anthropic та значні інвестиції в YueZhiAnMian (Китай), Figure AI, Lambda (обидві — США), MiniMax AI (Китай) та Mistral AI (Франція). Генеративний AI продовжує привертати інвестиції, орієнтовані на великі мовні моделі та інтеграцію AI в бізнес-процеси для підвищення продуктивності.

Microsoft активно розвиває цей напрям, включно з партнерством з Mistral AI і залученням співзасновника Inflection.

У першому кварталі 2024 року світ побачив появу відразу десяти нових єдинорогів стартапів, чия вартість перевищила мільярд доларів США, причому кожен із них базується на технологіях штучного інтелекту.

Більшість із цих компаній розташовані у США, включаючи Celestial AI, Together AI, Perplexity, Io.net, Figna AI та ElevenLabs. Також у Китаї (YueZhiAnMian та Miotec), Франції (Mistral) та Індії (Kruti) зявилися свої єдинороги у сфері штучного інтелекту.

Зростання інвестицій в оборонні та безпекові технології

Інтерес до технологій у сфері оборони та безпеки продовжує зростати, що стимулюється посиленням глобальних геополітичних напружень. Особливо актуальними стають такі галузі, як технології дронів, супутникові та програмні рішення.

Перспективи на II квартал 2024 року

У другому кварталі 2024 року світовий ринок IPO обіцяє бути ключовою ареною для спостережень. Успішні IPO на початку кварталу можуть змусити венчурні фонди відчути тиск з боку інвесторів щодо активізації фінансування. У різних регіонах світу може зрости активність у сфері менших за обсягом злиттів і поглинань.

Це відбувається тому, що компанії, які не можуть залучити додаткове фінансування, стають потенційними кандидатами на складні злиття та поглинання. Інші фірми можуть зацікавитись у придбанні цих компаній, аби отримати їхню інтелектуальну власність або працевлаштувати їх співробітників.

Штучний інтелект продовжить приваблювати глобальні венчурні інвестиції, зосереджуючись на конкретних галузевих рішеннях для фінансових, юридичних та рієлторських компаній.

Чисті технології також залишатимуться важливим інвестиційним напрямком, що підкреслюється зростаючими регуляторними вимогами та збільшенням кількості регіонів, що впроваджують ESG-ініціативи.