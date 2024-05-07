У вівторок на готівковому ринку курс долара у покупці та у продажу знизився на 5 копійок. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.
7 травня 2024, 10:34
Курс валют на 7 травня: долар у банках дешевшає, євро без змін
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках у покупці знизився на 4 копійки, а у продажу на 1 копійку. Євро не змінилося у купівлі та продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,30−39,77 грн. Євро купують за 42,30 грн, а продають за 42,90 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,66−39,79, євро — 42,70−42,90 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 39,28−39,30 грн/$. Торги по євро проходять на рівні 42,27−42,29 грн/євро.
Джерело: Мінфін
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