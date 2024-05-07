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7 травня 2024, 11:21

Ціни на нафту знову зросли на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході

Ціни на нафту зросли після того, як Ізраїль завдав удару по Рафаху в Газі, в той час, як переговори про припинення вогню з ХАМАСом пройшли безрезультатно. Про це повідомляє агентство Reuters.

Ціни на нафту зросли після того, як Ізраїль завдав удару по Рафаху в Газі, в той час, як переговори про припинення вогню з ХАМАСом пройшли безрезультатно.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 23 центи, або на 0,28%, до $83,56 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 24 центи, або на 0,31%, до $78,72 за барель.

Учасники ринку з нетерпінням чекатимуть на майбутні дані про запаси сирої нафти в США.

Минулого тижня очікувалось, що запаси нафти і нафтопродуктів в США скоротились, як показало попереднє опитування Reuters, проведене в понеділок. За прогнозами аналітиків, за тиждень до 3 травня запаси нафти могли в середньому скоротитися приблизно на 1,2 мільйона барелів.

У понеділок ціни на нафту зросли, частково відновивши падіння минулого тижня. Обидва контракти зазнали найбільших тижневих втрат за останні три місяці, оскільки ринок зосередився на слабких даних по зайнятості в США і можливих термінах зниження процентної ставки Федеральної резервної системи.

Палестинське бойове угрупування ХАМАС в понеділок погодилося на пропозицію посередників про припинення вогню в Газі, але Ізраїль заявив, що умови не відповідають його вимогам, і продовжив удари по Рафаху, плануючи продовжити переговори про укладення угоди.

Ізраїльські сили завдали удару по Рафаху на південній околиці Гази з повітря і землі та наказали жителям покинути частину міста, яке стало притулком для більш ніж 1 мільйона переміщених палестинців.

Джерело: Мінфін
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