Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1160 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 4746 460 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
7 травня 2024, 8:16
Втрати ворога за 6 травня: 1160 російських окупантів, 25 танків та 34 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 476460 (+1160) осіб,
- танків — 7405 (+25) од,
- бойових броньованих машин — 14227 (+14) од,
- артилерійських систем — 12287 (+37) од,
- РСЗВ — 1057 (+0) од,
- засоби ППО — 792 (+1) од,
- літаків — 349 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9717 (+34),
- крилаті ракети — 2149 (+1),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 16509 (+32) од,
- спеціальна техніка — 2017 (+9)
Джерело: Мінфін
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