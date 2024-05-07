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7 травня 2024, 10:44

ЄС схвалив придбання US Steel за $14,9 млрд японською компанією

Європейська комісія дозволила японській сталеливарній компанії Nippon Steel придбати американську US Steel за $14,9 млрд, оскільки вважає, що ця угода не матиме відчутних наслідків для європейського ринку. Про це повідомило Agence France-Presse.

Європейська комісія дозволила японській сталеливарній компанії Nippon Steel придбати американську US Steel за $14,9 млрд, оскільки вважає, що ця угода не матиме відчутних наслідків для європейського ринку.
Фото:ny1.com

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Деталі

Для того, щоб угода між компаніями відбулася, її повинні схвалити регулятори в США, Європі, Великій Британії та Латинській Америці. За інформацією AFP, антимонопольний регулятор Єврокомісії у понеділок вирішив, що угода між компаніями «не викликає побоювань щодо конкуренції» на європейському ринку. Пов'язано це зокрема з тим, що позиції, які там займають ці компанії, «обмежені».

Як раніше повідомляло агентство Reuters, європейські антимонопольні регулятори повинні ухвалити рішення щодо угоди між компаніями до 17 травня. При цьому питання схвалення злиття — скоріше формальність. Японська компанія має свої заводи у Великобританії, Швеції та Фінляндії, а американське підприємство має філію в Словаччині.

Нагадаємо

11 квітня агентство Bloomberg повідомило, що Міністерство юстиції США розпочало розширену антимонопольну перевірку обставин укладання угоди про поглинання компанією Nippon Steel американської US Steel. Як зазначає агентство, через перевірку угоду можна закрити тільки після президентських виборів у США в листопаді.

Президент США Джо Байден виступав проти поглинання. Його найімовірніший суперник на президентських виборах республіканець Дональд Трамп у січні заявив, що заблокує угоду у разі свого переобрання за підсумками виборів у листопаді.

У грудні 2023 року Nippon Steel оголосила про намір придбати US Steel за $14,1 млрд. Японська сторона готова сплатити борги US Steel у розмірі близько $742 млн, а також зберегти бренд американської компанії та її виробничі потужності у США.

US Steel, яка раніше була одним з найбільших американських виробників, що зробила значний внесок в індустріалізацію країни, переживає занепад у зв'язку зі скороченням попиту на сталь і використанням застарілих технологій. Угоду планувалося закрити у третьому чи четвертому кварталі поточного року.

Джерело: Мінфін
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