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6 травня 2024, 14:16

Ощадбанк опублікував річний фінансовий звіт за 2023 рік, підтверджений зовнішнім аудитором

Ощад опублікував консолідовану фінансову звітність за 2023 рік, затверджену його акціонером — Кабінетом Міністрів України. Фінансові результати роботи Ощадбанку в 2023 році підтверджено зовнішнім аудитором — міжнародною аудиторською компанією «великої четвірки» Ernst & Young Audit Services — із висновком «без застережень».

Це означає, що фінансова звітність (представлена у звіті) відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан банку станом на 31 грудня 2023 року та фінансові результати за 2023 рік відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Обсяг активів Ощадбанку згідно зі звітом про фінансовий стан на кінець 2023 року становить 346,5 млрд грн (на 28,7% більше ніж цей показник станом на кінець 2022 року, коли він становив 269,3 млрд грн). За остаточними результатами 2023 року Ощад отримав 9,25 млрд грн прибутку до оподаткування. Це історично найкращий результат банку. Чистий прибуток після оподаткування становить 5,98 млрд грн. Динаміка основних фінансових показників Ощадбанку свідчить про покращення ефективності його бізнес-моделі та про успішність реалізації воєнної стратегії. Ощад посідає друге місце за обсягом активів та прибутковістю серед українських комерційних банків, а також утримує лідерство за кількістю відділень.

Чистий процентний дохід Ощадбанку збільшився на 26% до 19 млрд грн, чистий комісійний дохід зріс на 12% до 6,6 млрд грн. Завдяки ефективному управлінню операційними витратами в умовах девальвації національної валюти вдалось утримати їх обсяг на минулорічному рівні.

Операційний прибуток (очищений від впливу переоцінок та вартості ризику) становить майже 12 млрд грн, що в півтора разу перевищує результат попереднього року. На підсумковий фінансовий результат також вплинули переоцінки фінансових інструментів у портфелі цінних паперів та підвищення податку на прибуток.

Відповідно до рішення Кабінету Міністрів України чистий прибуток Ощадбанку за 2023 рік розподіляється наступним чином:

  • 30% чистого прибутку в сумі 1,8 млрд грн — на виплату дивідендів до державного бюджету;
  • 5% чистого прибутку в сумі 299 млн грн — до резервного фонду;
  • 65% чистого прибутку в сумі 3,9 млрд грн — на покриття накопичених збитків минулих років.

У результаті рішення акціонера щодо розподілу прибутку Ощадбанк має показник адекватності регулятивного капіталу (Н2) на рівні 15,3% (при мінімальному нормативі НБУ 10%), абсолютний показник регулятивного капіталу становить 25,9 млрд грн. Показник адекватності основного капіталу (Н3) становить 11,7% (при мінімальному нормативі НБУ 7%)

Високі значення прибутковості, достатності капіталу, ліквідності, стабільна якість активів, що відображені в річному фінансовому звіті Ощадбанку за 2023 рік, свідчать про його стабільність та високу надійність для клієнтів та партнерів.

Джерело: Мінфін
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