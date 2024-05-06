Курс валют на 6 травня: долар у банках втратив шість копійок

У понеділок на готівковому ринку курс долара у покупці знизився на 6 копійок, а у продажу на 3 копійки. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці знизився на 3 копійки, а у продажу на 1 копійку. Євро не змінилося у купівлі та продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,35−39,85 грн. Євро купують за 42,30 грн, а продають за 42,90 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,72−39,84, євро — 42,75−42,90 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 39,34−39,37 грн/$. Торги по євро проходять на рівні 42,34−42,36 грн/євро.