Саудівська Аравія фіксує дефіцит бюджету шостий квартал поспіль

Саудівська Аравія зафіксувала шостий поспіль квартальний дефіцит бюджету, оскільки збільшення витрат на капітальні видатки та інші сфери випереджало зростання доходів. Про це повідомляє Bloomberg.

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У першому кварталі дефіцит склав $3,3 млрд, що у чотири рази більше, ніж рік тому, згідно із заявою Міністерства фінансів, опублікованою в неділю. На щоквартальній основі дефіцит зменшився з близько 9,8 млрд на кінець 2023 року.

Загальні витрати зросли на 8% в річному обчисленні, тоді як доходи збільшилися на 4%. Зросли як нафтові, так і ненафтові доходи.

Бюджет Саудівської Аравії був дефіцитним з кінця 2022 року, коли країна почала скорочувати видобуток нафти, щоб допомогти стабілізувати світові ціни. Королівство також збільшує витрати, намагаючись завершити проєкти та розвивати нові галузі, спрямовані на диверсифікацію економіки в рамках програми «Бачення 2030» спадкоємного принца Мухаммеда бін Салмана.

Уряд прогнозує бюджетний дефіцит у розмірі $21 млрд на цей рік і очікує, що фіскальний дефіцит буде спостерігатися у 2025 та 2026 роках.