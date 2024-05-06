Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1040 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 475 300 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
6 травня 2024, 8:20
Втрати ворога за 5 травня: 1040 російських окупантів, 5 танків та 47 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 475300 (+1040) осіб,
- танків — 7380 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 14213 (+34) од,
- артилерійських систем — 12250 (+38) од,
- РСЗВ — 1057 (+0) од,
- засоби ППО — 791 (+1) од,
- літаків — 349 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9683 (+47),
- крилаті ракети — 2148 (+1),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 16477 (+59) од,
- спеціальна техніка — 2008 (+6)
Джерело: Мінфін
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