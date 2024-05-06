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6 травня 2024, 9:20

Останні масовані ворожі атаки завдали енергетиці збитків на понад $1 млрд

Після хвилі масованих російських атак на об'єкти української енергетичної інфраструктури протягом останніх місяців ситуація в енергосистемі — досить складна. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини».

Після хвилі масованих російських атак на об'єкти української енергетичної інфраструктури протягом останніх місяців ситуація в енергосистемі - досить складна.
Фото: facebook.com/minenergoUkraine

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Збитки енергосистеми

«На сьогодні йдеться про суми збитків на понад мільярд доларів. Але атаки продовжуються, і очевидно, що збитки будуть зростати», — зазначив він.

Міністр наголосив, що основних пошкоджень внаслідок масованих атак зазнали об'єкти теплової та гідрогенерації, а також системи передачі електроенергії. Водночас тривають щоденні атаки на різні види енергооб'єктів дронами, балістикою або артилерією.

«Система на сьогодні стабільна, але ситуація досить складна», — зазначив міністр, додавши, що наразі завдяки сприятливим погодним умовам енергосистему вдається балансувати потужностями ВДЕ.

Водночас у деяких регіонах, зокрема в Харкові, який щоденно піддається ворожим обстрілам, діють обмеження електропостачання. В області здійснюються роботи для стабілізації ситуації та підготовки до проходження осінньо-зимового періоду.

Для проведення відновлювальних і ремонтних робіт, а також нарощування потужностей маневрової генерації залучається допомога міжнародних партнерів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+45
preyvanamor
preyvanamor
6 травня 2024, 9:33
#
Головне заробити на «допомозі» партнерів, відбудовуючи зруйноване, а там москалі ЗНОВУ розбомблять, що там наші зможуть відремонтувати!
і так по колу… до безкінечності… поки міжнародні «партнери» не пошлють зеленого з його єрмаком подалі…
+
+30
BobKickass
BobKickass
6 травня 2024, 10:30
#
Ви пропонуєте не відбудовувати? Бо є цільові кошти, які крім відбудови більш нікуди витратити не можна.
+
0
stas12345
stas12345
6 травня 2024, 10:23
#
А платить будут за всё простые украинцы)
+
+15
BatonUA
BatonUA
6 травня 2024, 10:44
#
Може росія запустить ракети з зворотнім ефектом і все само відремонтується
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