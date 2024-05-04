Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 260 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 473 400 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
4 травня 2024, 8:16
Втрати ворога за 3 травня: 1 260 російських окупантів, 12 танків та 31 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 473400 (+1260) осіб,
- танків — 7366 (+12) од,
- бойових броньованих машин — 14156 (+27) од,
- артилерійських систем — 12148 (+46) од,
- РСЗВ — 1055 (+2) од,
- засоби ППО — 788 (+2) од,
- літаків — 348 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9611 (+31),
- крилаті ракети — 2127 (+1),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 16337 (+71) од,
- спеціальна техніка — 2001 (+8)
Джерело: Мінфін
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https://dumskaya.net/news/park-bukvalno-proshili-iz-krupnokalibernyh-pulem-183800/ua/