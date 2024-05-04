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4 травня 2024, 10:16

«Непрацюючі активи»: Нацбанк оновив підходи щодо визначення

Національний банк затвердив зміни до низки нормативно-правових актів щодо визначення непрацюючих активів. Про це повідомила пресслужба регулятора.

Національний банк затвердив зміни до низки нормативно-правових актів щодо визначення непрацюючих активів.
Фото:depositphotos

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Непрацюючі активи

З цією метою в Положенні про організацію процесу управління проблемними активами в банках України запроваджено термін «непрацюючі активи».

Надалі до непрацюючих активів банку, крім тих, для яких встановлено ознаку дефолту, належатимуть:

  • придбані або створені знецінені фінансові активи;

  • реструктуризовані активи, за якими після припинення їх визнання непрацюючими банк здійснив повторну реструктуризацію та/або за якими наявне прострочення погашення боргу більше 30 календарних днів.

Відповідно, у Положенні про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями термін «непрацюючі активи» замінено на термін «дефолтні активи». Тобто, визначення дефолту відповідатиме положенням нормам Регламенту ЄС № 575/2013.

Змінами також визначено умови припинення визнання активів непрацюючими та дефолтними. Окрему увагу приділено реструктуризованим активам, з огляду на підвищені ризики таких активів і підхід у європейському законодавстві.

Для припинення визнання реструктуризованого активу непрацюючим мають бути дотримані такі умови:

  • від дати реструктуризації боргу минуло щонайменше 365 календарних днів;
  • жодне із зобов’язань боржника не є простроченим більш як на 30 календарних днів;
  • банк сформував судження щодо спроможності виконання зобов’язань боржником, яке підтверджено сплатою ним суми боргу, що була прострочена або списана банком відповідно до умов реструктуризації боргу.

Зміни наберуть чинності із 1 січня 2025 року, отже, банкам надано достатньо часу для підготовки внутрішньобанківських документів.

Джерело: Мінфін
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