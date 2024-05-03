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3 травня 2024, 19:33

В НБУ кадрові перестановки: змінились керівники двох департаментів

Національний банк анонсував зміну керівників у двох структурних підрозділах — Департаменті нагляду за ринком небанківських фінансових послуг та Департаменті ліцензування. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Національний банк анонсував зміну керівників у двох структурних підрозділах — Департаменті нагляду за ринком небанківських фінансових послуг та Департаменті ліцензування.
Дар'я Софіна та Михайло Федоренко (Фото: пресслужба НБУ)

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Обидва департаменти входять у вертикаль підпорядкування «Пруденційний нагляд» під керівництвом заступника голови НБУ Дмитра Олійника.

Посаду директора Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових залишила Тетяна Мосійчук, яка 3 травня завершила роботу в НБУ згідно з поданою заявою.

Новим директором департаменту з 6 травня буде призначено Михайла Федоренка. На цю посаду його переведено з посади директора Департаменту ліцензування, яку він обіймав з жовтня 2021 року.

Федоренко працює в Нацбанку з лютого 2021 року, коли очолив управління правового забезпечення реєстрації та ліцензування Юрдепартаменту НБУ. До цього понад 15 років працював у юридичній сфері, зокрема, у Державній податковій службі, юрисконсультом, адвокатом, виконавчим директором та керівником практики у провідних юридичних фірмах України.

Новим директором Департаменту ліцензування з 9 травня буде призначено Дар'ю Софіну. До призначення на цю посаду вона понад рік очолювала новий напрям у структурі Департаменту фінансового моніторингу НБУ — управління санкційної політики. У Нацбанку Софіна працює із грудня 2022 року. До цього вона працювала на керівних посадах у Нацагентстві з питань запобігання корупції та Міністерстві юстиції.

Джерело: Мінфін
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