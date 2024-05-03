До закриття міжбанку курс долара впав на 14 копійок у купівлі та на 13 копійок у продажу. Євро зросло на 4 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу.
3 травня 2024, 17:40
Курс валют на вечір 3 травня: долар продовжив падіння на міжбанку
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Відкриття 3 травня
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Закриття 3 травня
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Зміни
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39,48/39,50
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39,34/39,37
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14/13
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42,36/42,38
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42,40/42,43
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4/5
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,41−39,88 грн. Євро купують за 42,30 грн, а продають за 42,90 грн.
В обмінниках долар торгується за 39,75−39,83, євро — 42,75−42,90 грн.
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Джерело: Мінфін
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