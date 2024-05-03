В США зросло безробіття: ринки реагують ростом

Основні фондові індекси Волл-стріт розпочали сесію п'ятниці зростанням після того, як м'якіші, ніж очікувалося, трудові дані пожвавили надії на зниження відсоткових ставок ФРС у 2024 році. Про це пише Reuters.

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Індекс S&P 500 під час відкриття торгів піднявся на 1,23%, Nasdaq — на 1,90%, а Dow Jones — на 1,42%. Біткоїн також відреагував зростанням, повернувшись до $61 тис.

Ріст спостерігається на тлі інформації про зростання безробіття в США до 3,9% з 3,8%.

«Зростання робочих місць сповільнилося більше, ніж очікувалося, у квітні, а зростання річної заробітної плати впало нижче 4,0% вперше за майже три роки», — пише видання.

Фінансові ринки підвищили ймовірність зниження ставок у вересні й сподіваються тепер, що це станеться двічі до кінця року.