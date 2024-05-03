USAID протягом п'яти років інвестує в аграрний сектор України понад $250 мільйонів

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) започаткувало ініціативу «Врожай» з підтримки українських фермерів на $250 млн з тим, щоби вони розширили свій експорт. Про це повідомила заступниця адміністратора USAID Ізобель Коулман, передає Укрінформ.

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«Я рада сьогодні представити запуск програми під назвою „USAID Врожай“, безпосередньо націлений на інвестування в майбутнє аграрного сектору України. Протягом 5 років USAID інвестує понад $250 млн у відбудову та розширення аграрного сектору, щоби він міг процвітати як під час війни, так і після», — заявила вона.

За її словами, американське агентство змінює свій фокус на майбутні потреби сільського господарства України і буде підтримувати диверсифікацію її експорту та виробництво продуктів із вищою доданою вартістю.

Що передбачає програма

«Врожай» буде підтримувати мікро-, маленьких та середніх виробників зерна та олійних, аби розширити ринки їхнього експорту і вони могли далі підтримувати економіку України.

Коулман додала, що програма «Врожай» матиме за мету посилити аграрний експорт на додаткові $1,5 млрд і привабити додаткові додаткові $500 млн приватних інвестицій.

Заступник міністра аграрної політики та продовольства Денис Башлик зауважив, що багато українських фермерів пройшли вже третій сезон за підтримки проєкту USAID «АГРО».

Нагадаємо

У січні Мінагрополітики оголосило, що підприємства, які надають послуги з доробки та зберігання сільгосппродукції, за Програмою USAID з аграрного та сільського розвитку (АГРО) отримають співфінансування на розвиток елеваторних потужностей на загальну суму до 270 млн грн.