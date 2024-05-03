З початку великої війни Україна отримала від Німеччини прямої бюджетної підтримки на 1,6 мільярда євро

З лютого 2022 року Україна отримала 1,6 млрд євро прямої бюджетної підтримки від Німеччини, з яких 1,3 млрд євро надійшло у формі грантів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України за підсумками зустрічі міністра Сергія Марченка з членами Комітету з питань бюджету німецького Бундестагу.

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Зазначається, що сторони обговорили поточний стан фінансової системи України, пріоритетні видатки держбюджету на поточний та 2025 роки та використання заморожених активів рф на потреби України.

«Завдяки залученій фінансовій допомозі міжнародних донорів з перших днів повномасштабної війни, уряд України мав змогу своєчасно і у повному обсязі фінансувати пріоритетні видатки бюджету.

Німеччина є надійним партнером України у військовій, фінансовій та гуманітарній сферах. Як міністр фінансів, я особливо вдячний за спрямовану пряму бюджетну підтримку загальним обсягом 1,6 млрд євро, з яких 1,3 млрд євро надійшло у формі грантів. Це дозволило уникнути додаткового боргового навантаження на фінансову систему України в умовах невизначеності", — заявив Марченко.

За його словами, наразі безумовним пріоритетом є своєчасне забезпечення видатків сектору безпеки і оборони. Разом з цим, підтримка партнерів є вирішальною для фінансування соціальної, гуманітарної сфери та швидкого відновлення, зокрема критичної та енергетичної інфраструктур, додав він.

У міністерстві наголосили, що заморожені російські активи мають стати для України допомічним ресурсом у економічному відновленні та стабільному фінансуванні першочергових бюджетних видатків на 2025 рік й надалі.

«На тлі систематичного російського енергетичного терору ми особливо цінуємо підтримку Німеччини у забезпеченні стабільності енергетичного сектору та безперебійного проходження опалювального сезону.

Зокрема, в рамках проєктів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Кредитної установи для відбудови (KfW) Україна отримала від Німеччини понад 220 млн євро грантів, кредитів та гарантій на потреби енергетичної галузі", — додав Марченко.