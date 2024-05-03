За перший квартал року до банків в управлінні Фонду гарантування надійшло понад 878 мільйонів

За перший квартал 2024 року до банків, які знаходяться в процедурі ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів , надійшло 878,9 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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Із отриманих за цей період коштів 400,1 млн грн склали надходження від реалізації майна (активів), 168,0 млн грн — від погашення кредитів, 55,9 млн грн — від погашення цінних паперів, 13,5 млн грн — від оренди майна, 241,4 млн грн — з інших джерел.

У розрізі банків найбільше коштів надійшло до:

МР Банку — 230,7 млн грн;

Айбокс Банку — 220,5 млн грн;

Промінвестбанку — 164,1 млн грн;

Мегабанку — 70,1 млн грн;

Банку Січ — 50,8 млн грн.

Зокрема, за березень 2024 року до банків в управлінні Фонду надійшло 357,7 млн грн. Зокрема, 215,0 млн грн банки отримали від реалізації свого майна (активів), 43,0 млн грн — від погашення кредитів, 24,8 млн грн — від погашення цінних паперів, 4,4 млн грн — від оренди майна, 70,5 млн грн — з інших джерел (коррахунки, виконавчі провадження тощо).

У Фонді нагадали, що кошти, які надходять від управління та реалізації активів (майна) неплатоспроможних банків в управлінні Фонду, спрямовуються на задоволення вимог їх кредиторів у черговості, визначеній статтею 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».