Bolt готується до IPO

Bolt Technology отримала кредитну лінію на суму €220 млн, яка має допомогти естонській компанії підготуватися до публічного розміщення акцій, пише Bloomberg.

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Генеральний директор стартапу Маркус Вілліґ сказав, що фінансування дає компанії «додаткову гнучкість, оскільки вона працює над готовністю до IPO».

У 2022 році Bolt заробив оцінку в €7,4 млрд після залучення €628 млн від Sequoia Capital, Fidelity Management та інших інвесторів.

Минулого року компанія отримала €126 млн на розширення парку прокатних автомобілів. Згідно з останньою корпоративною звітністю Bolt повідомила про чисті збитки у розмірі €72 млн при виторгу €1,26 млрд у 2022 році.