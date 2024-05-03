Bolt Technology отримала кредитну лінію на суму €220 млн, яка має допомогти естонській компанії підготуватися до публічного розміщення акцій, пише Bloomberg.
3 травня 2024, 16:42
Bolt готується до IPO
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Генеральний директор стартапу Маркус Вілліґ сказав, що фінансування дає компанії «додаткову гнучкість, оскільки вона працює над готовністю до IPO».
У 2022 році Bolt заробив оцінку в €7,4 млрд після залучення €628 млн від Sequoia Capital, Fidelity Management та інших інвесторів.
Минулого року компанія отримала €126 млн на розширення парку прокатних автомобілів. Згідно з останньою корпоративною звітністю Bolt повідомила про чисті збитки у розмірі €72 млн при виторгу €1,26 млрд у 2022 році.
Джерело: Мінфін
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