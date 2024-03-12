Відповідно до рішення Наглядової ради, Укрексімбанк оголосив конкурсний відбір на посаду голови правління банку. Про це йдеться у повідомленні пресслужби банку.
12 березня 2024, 8:10
Укрексімбанк оголосив конкурс на посаду голови правління
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Вимоги до претендентів
Претендент на посаду голови правління повинен відповідати таким загальним кваліфікаційним вимогам:
- мати вищу освіту;
- мати досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі не менше п’яти років у сукупності, у тому числі на керівних посадах — не менше трьох років (голова або член правління, або ради директорів, керівник департаменту).
- досвід роботи на керівних посадах в середніх та великих банках, орієнтованих на корпоративних клієнтів.
Ознайомитися детально з вимогами
Етапи проведення конкурсу
Джерело: Мінфін
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