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12 березня 2024, 8:10

Укрексімбанк оголосив конкурс на посаду голови правління

Відповідно до рішення Наглядової ради, Укрексімбанк оголосив конкурсний відбір на посаду голови правління банку. Про це йдеться у повідомленні пресслужби банку.

Відповідно до рішення Наглядової ради, Укрексімбанк оголосив конкурсний відбір на посаду голови правління банку.

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Вимоги до претендентів

Претендент на посаду голови правління повинен відповідати таким загальним кваліфікаційним вимогам:

  • мати вищу освіту;
  • мати досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі не менше п’яти років у сукупності, у тому числі на керівних посадах — не менше трьох років (голова або член правління, або ради директорів, керівник департаменту).
  • досвід роботи на керівних посадах в середніх та великих банках, орієнтованих на корпоративних клієнтів.

Ознайомитися детально з вимогами

Етапи проведення конкурсу

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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