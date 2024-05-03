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3 травня 2024, 13:20

Що треба знати про UAHg

Ми використовуємо гривню щодня — сплачуємо покупки в супермаркеті, їжу в кафе, товари онлайн тощо. Але що як банк несподівано вирішить заблокувати картку? На цей випадок потрібен запасний план. У нас він є — гривневий стейблкойн UAHg, який не залежить від НБУ та уряду.

Чому UAHg?

Тому що UAHg — це крок вперед. Це перший гривневий стейблкоїн, який можна використовувати не тільки для щоденних платежів, але й для інвестицій. Створюючи його ми продумали все.

По-перше, UAHg не має обмежень або ризику блокування. Адже це децентралізована криптовалюта, яка не залежить від НБУ. Завдяки цьому доступ до твоїх активів є тільки в тебе і тільки ти вирішуєш, що з ними робити.

Крім того, UAHg — частина потужної екосистеми, яка дозволяє проводити вигідні та зручні транзакції. Мережа UAHg стійка та доступна кожному.

Ми також подбали про коливання курсу гривні. Програма лояльності UAHg захищає твої інвестиції від несподіванок, адже за кожен день холду ти отримуєш бонус. За рік можна отримати до +20% бонусів. Тож чим довше ти зберігаєш гривневий стейблкоїн, тим більше отримуєш.

Звісно ж, для такого амбіційного проєкту важливий розвиток. Тому ми постійно працюємо над тим, щоб розширити нашу партнерську мережу та надати нашим користувачам ще більше можливостей. Вже зовсім скоро ми розповімо про нашого нового партнера, завдяки якому можна буде купувати UAHg напряму з банківської картки.

UAHg — це гривневий стейблкоїн майбутнього. Безпечна, зрозуміла, вигідна та незалежна. З нею тобі не потрібно хвилюватися про обмеження чи волатильність. Користуйся UAHg та насолоджуйся перевагами першого гривневого стейблкоїна!

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
potator
potator
3 травня 2024, 14:37
#
Про п****ток с *** хаба и их сутенеров в украине было интереснее, да и мавроди вроде умер
+
0
potator
potator
3 травня 2024, 14:41
#
Проста ради интереса , когда гордон свои денежные пирамидки продавал, здесь про ту аферу тоже печатали?
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