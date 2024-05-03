Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 270 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 472 140 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
3 травня 2024, 8:26
Втрати ворога за 2 травня: 1 270 російських окупантів, 22 танки та 19 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 472140 (+1270) осіб,
- танків — 7354 (+22) од,
- бойових броньованих машин — 14129 (+33) од,
- артилерійських систем — 12102 (+58) од,
- РСЗВ — 1053 (+0) од,
- засоби ППО — 786 (+2) од,
- літаків — 348 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9580 (+19),
- крилаті ракети — 2126 (+0),
- кораблі/катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 16266 (+42) од,
- спеціальна техніка — 1993 (+5).
Джерело: Мінфін
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