Курс валют на 2 травня: долар у банках подешевшав

У четвер на готівковому ринку курс долара у покупці знизився на 5 копійок, а у продажу не змінився. Євро втратило 5 копійок в купівлі та додало 5 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці зріс на 1 копійку, а у продажу на 2 копійки. Євро додало 5 копійок у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,40−39,90 грн. Євро купують за 42,30 грн, а продають за 42,90 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,78−39,87 грн, євро — 42,75−42,90 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 39,58−39,63 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,42−42,47 грн/євро.

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