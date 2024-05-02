Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1030 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 470 870 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
2 травня 2024, 8:11
Втрати ворога за 1 травня: 1030 російських окупантів, 20 танків та 23 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 470870 (+1030) осіб,
- танків — 7332 (+20) од,
- бойових броньованих машин — 14096 (+29) од,
- артилерійських систем — 12044 (+20) од,
- РСЗВ — 1053 (+0) од,
- засоби ППО — 784 (+4) од,
- літаків — 348 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9561 (+23),
- крилаті ракети — 2126 (+0),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 16224 (+49) од,
- спеціальна техніка — 1988 (+8)
Джерело: Мінфін
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