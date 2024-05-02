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2 травня 2024, 9:26

Маск готує нову хвилю скорочень у Tesla — ЗМІ

Гендиректор Tesla Ілон Маск запланував нову хвилю скорочень. Про це повідомив портал The Information.

Гендиректор Tesla Ілон Маск запланував нову хвилю скорочень.

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Що відомо

Маск вже звільнив двох топменеджерів компанії — старшого директора підрозділу Supercharger з розробки мережі зарядних станцій для автомобілів Ребекку Тінуччі та керівника відділу нових продуктів Деніеля Хо, вони пропрацювали у компанії понад 6 та 11 років відповідно.

Наразі звільнення загрожує ще сотням співробітників, пише видання. За його інформацією, Маск виявився розчарований падінням продажів та темпами звільнень, які проводили керівники відділів, і тому вирішив скоротити команду топменеджменту та інших працівників.

«Сподіваюся, ці дії ясно дають зрозуміти, що нам потрібно бути абсолютно жорсткими щодо чисельності персоналу та скорочення витрат», — сказано в повідомленні Маска.

За інформацією The Information, разом з Тінуччі та Хо підуть і співробітники їхніх підрозділів, у тому числі близько 500 осіб, які працюють у групі Supercharger. Скільки людей працювали разом із Хо — не уточнюється.

Крім цього, у ході скорочень буде розформовано відділ із державної політики Tesla, який очолював віцепрезидент з державної політики та розвитку бізнесу Рохан Патель, передає The Information. Він залишив компанію у середині квітня.

У коментарі TechCrunch він розповів, що ухвалив це рішення через «великі загальні зміни» в компанії. Разом із Пателем тоді ж із Tesla пішов старший віцепрезидент із силових агрегатів та енергетики Дрю Багліно, писав TechCrunch.

Хо приєднався до Tesla в 2013 році і був менеджером програми з розробки моделей електрокарів S, 3 і Y, перш ніж був призначений відповідальним за нові автомобілі, а Тінуччі приєдналася до Tesla в 2018 році як старший менеджер по продукту, пише Reuters.

Нагадаємо

У середині квітня стало відомо, що Tesla звільнить понад 10% штату по всьому світу. За даними Electrek, йдеться про звільнення 14 тисяч осіб. Маск пояснив таке рішення тим, що в умовах швидкого зростання «відбулося дублювання ролей та посадових функцій» у певних сферах.

Компанія повідомила про звільнення після публікації звіту за перший квартал року, з якого випливає, що продаж електромобілів у річному вираженні впав уперше з 2020 року. За квартал було продано 386 810 електромобілів, що значно нижче за прогнози аналітиків (449 080 автомобілів).

23 квітня Tesla опублікувала фінансові результати за перший квартал 2024 року. Виторг компанії знизився на 9%, до $21,3 млрд: це найбільше зниження з 2012 року, пише CNBC.

Джерело: Мінфін
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