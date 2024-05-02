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2 травня 2024, 8:46

НБУ оштрафував «Українські платіжні системи» та ФК «Контрактовий дім»

Національний банк України застосував до двох учасників платіжного ринку заходи впливу у вигляді накладення штрафу. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Національний банк України застосував до двох учасників платіжного ринку заходи впливу у вигляді накладення штрафу.
Фото:depositphotos

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Причина накладення штрафу

  • ТОВ «Українська платіжна система» (ЄДРПОУ 35780941) — за виявлені під час проведення планового виїзного моніторингу порушення законодавства, що регулює діяльність платіжних систем, використання платіжних інструментів і схем виконання платіжних операцій. Сума штрафу — 170 000 грн;

  • ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (ЄДРПОУ 35442539) — за виявлені під час проведення планового виїзного моніторингу порушення законодавства, що регулює діяльність платіжних систем, використання платіжних інструментів і схем виконання платіжних операцій. Сума штрафу — 170 000 грн.

Рішення про застосування заходу впливу до установ ухвалені за результатами планового виїзного моніторингу в межах виконання функції оверсайту платіжної інфраструктури та набрали чинності з 29 квітня 2024 року.

Сплатити штрафи товариства зобов'язані впродовж п'яти робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.

Джерело: Мінфін
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