Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі на 1 квітня 2024 року становила 36,1%, що на 1,3 відсоткових пункта нижче показника на 1 січня 2024 року. Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Частка непрацюючих кредитів у банках скоротилася до 36,1%
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Завдяки чому відбулося скорочення
Ключовий фактор скорочення частки NPL — зростання працюючого кредитного портфеля, який протягом І кварталу зріс на 34,6 млрд грн, або на 3,1%.
Обсяг непрацюючих кредитів за І квартал скоротився на 2 млрд грн — до 420,3 млрд грн переважно внаслідок списання непрацюючих роздрібних кредитів банками з українським приватним капіталом.
Витрати банків на відрахування в резерви під кредити залишаються низькими, а рівень дефолтів — знижується.
Портфель чистих гривневих корпоративних кредитів зростає три квартали поспіль, зокрема поза межами державних програм, завдяки пожвавленню попиту на гривневі кредити внаслідок відновлення бізнес-активності. Зростають роздрібні незабезпечені споживчі та іпотечні позики.
Нагадаємо
До повномасштабного вторгнення росії в Україну частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках стало скорочувалася з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року).
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